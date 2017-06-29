Льготники Подмосковья получили лекарств на 9,1 млрд рублей

Льготники Московской области получили лекарств на 9,1 млрд рублей. Такие цифры озвучили в региональном правительстве.

Чиновники подвели итоги прошлого года по количеству выданных лекарств гражданам России, проживающим на территории Московской области. Всего в регионе льготную категорию больных составляет более 660 тысяч человек. Они за прошедший период времени смогли получить в трехстах пунктах выдачи более трех миллионов препаратов на общую сумму более девяти миллиардов рублей. Это примерно на 17 процентов больше, чем ранее. В эту категорию граждан входят лица, страдающие хроническими или смертельными заболеваниями: онкологическими, сердечно-сосудистыми и сахарным диабетом.

В текущем году предусмотрено значительно увеличить финансирование на эти цели. Всего за 2018 год истратят на льготные лекарственные препараты почти 12 миллиардов рублей.