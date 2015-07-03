В Киеве 43 ребенка заболели корью после визита в цирк

В Киеве зафиксировали 43 больных корью ребенка, часть из которых посещали киевский цирк "Кобзов". Такие сведения опубликовали представители ГУ Госпотребслужбы столицы Украины.

В сообщении сказано, что всего зафиксировано 54 случая болезни. При этом многие в свое время отказались от прививок. Предполагается, что они могли заразиться в цирке. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что корь обнаружили у одного из сотрудников учреждения. 20 заболевших действительно посещали "Кобзов" в период с 22 по 30 декабря минувшего года.

В надзорном ведомстве отмечают, что от болезни страдают дети различного возраста. 11 случаев приходится на дошкольников, 21 - на учащихся в школах. Кроме того, среди заразившихся - учитель начальных классов.