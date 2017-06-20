Сомнолог рассказал, когда жители России вернутся к привычному ритму

Сомнолог из Москвы рассказал, когда жители России вернутся к привычному ритму жизни. Эксперт считает, что на это уйдет около пяти дней.

Специалист-сомнолог рассказал, в какие сроки можно ожидать возвращения в привычный ход будней после новогодних праздников. За это время периоды бодрствования и отдыха были прилично нарушены из-за того, что несколько дней городские жители вставали на 4-5 часов позже обычного.

Ученый отметил, что обычный день в Москве или в любом другом городе России начинается примерно в семь часов утра. В выходные россияне дают себе поспать в среднем на три часа дольше, а вот в период праздников на Новый год обычно раньше 11 часов дня многие не вставали с постели.

В результате таких метаморфоз биологический ритм тоже был нарушен. Для того, чтобы вернуться в привычный график сна и работы потребуется примерно пять дней, по часу на каждый день восстановления.

Сомнолог советует в этот период не поддаваться соблазну поспать в дневное время, а дождаться вечера. Также для восстановления жизненной энергии полезно употреблять легкую пищу и пить много жидкости.