Минздрав РФ создаст антикоррупционный телефон доверия

Минздрав Российской Федерации хочет организовать телефон доверия для борьбы с коррупционной деятельностью.

Соответствующее объявление размещено на сайте проектов нормативно-правовых актов. К 23 января планируют принять окончательное решение. Исходя из размещенной информации, аппарат разместят в отделе профилактики коррупционных и прочих правонарушений департамента управления делами и кадров Минздрава. Каждый звонок будет фиксироваться на пленку ,в то время, как телефон будет работать автоматически. Архив со всеми записями остается на сохранении до года, далее его утилизируют. Анонимно поступающая информация рассмотрению подвергаться не будет. За клевету предусмотрели уголовную ответственность. Все сообщения, которые не относятся к коррупционной деятельности или ведомству, либо сообщения без указания адреса и имени отправителя, подлежат фиксации, но рассматриваться не будут.