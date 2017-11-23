Минсельхоз против маркировки продуктов на "полезные" и "вредные"

Минсельхоз не согласен с введением маркировки на полезные и вредные продукты используя систему "светофор". С данной системой не согласны и производители продуктов питания.

Накануне о таком способе маркировки велись разговоры в Роспотребнадзоре. Обязательные требования по маркировке продукции Роспотребнадзор отправил в Евразийскую комиссию. В тексте изложено описание, каким образом должна выглядеть цветная маркировка и что такое описание должно быть во всех странах Евразийского экономического союза. Создатели считают, что маркировка поможет в определении вредных и полезных веществ. Так, красного цвета выделяется продукция с вредными веществами, желтым — вредные вещества, но допустимое содержание, зеленый — содержание неполезностей сведено к минимуму.

Многие страны применяют цветную маркировку продуктов, которая уведомляет потребителя о содержании неполезных веществ. Некоторые считают, что такой способ маркировки может ввести в заблуждение потребителя. Так, реализация товара с содержанием условно-неполезных веществ – молочные продукты, изначально будет затруднена. На данный момент правительство анализирует разнообразные способы маркировки. Собственный метод существует у Минздрава, которые хотят разделить пищу на "здоровую" и нет путем приклеивания знаков отличия.