Врачи-диетологи рассказали, как правильно питаться после новогодних гуляний

Врач-диетолог НИИ питания РАМН Олег Ленев дал советы по поводу того, как правильно питаться после новогодних гуляний. Со слов доктора, в НИИ количество обращенных горожан в связи обострения заболеваний после Нового года увеличилось ровно в половину.

Как рассказывает Олег Ленев, в новогодние праздники в основном питание граждан было жирным и достаточно калорийным, это давало большую нагрузку на желчный пузырь. Это может вызвать различные болезни, такие как: панкреатит, поражение поджелудочной железы. Также наблюдается усугубление в нервной и сердечно-сосудистой системе.

В начале горожане должны делать себе разгрузочные дни и диеты с минимальным количеством белка, это могут быть различные овощи и фрукты. Те, кто придерживался поста, должны начать питание с нежирного мяса и рыбной продукции.

Диетологи рекомендуют принимать запеченную пищу и стараться не использовать специи. Для тех, кто имеет лишние килограммы и диета только ухудшит его здоровье, в таких случая достаточно просто вернуться в обычный режим питания.

Также врач-диетолог доцент кафедры диетологии Елена Чедия предупредила, что диеты могут привести к потере мышечной массы. Не следует делать резких движений, если человек получил обострение хронического заболевания, садиться на диеты не рекомендуется.