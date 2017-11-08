В Госдуме намерены приравнять электронные сигареты к обычным. Депутаты рассмотрят ряд законопроектов во время весенней парламентской сессии.

Профильный комитет по здоровью граждан в Госдуме решил внести на рассмотрение несколько предложений для охраны здорового образа жизни населения. В частности, предлагается приравнять электронные сигареты к обычным аналогам, ограничить рекламу на газированные напитки с большим содержанием сахара, полуфабрикатов с жирной начинкой и другие нормы.

Все это, по мнению главы профильного комитета нижней палаты российского парламента, поможет преодолеть перекос в здоровье подрастающего поколения и молодых людей, находящихся в расцвете жизненных сил.

Среди прочих предложений парламентарии намерены внести на рассмотрение в пору весенней сессии Госдумы и ряд других предложений. Предполагается, что комитет будет настаивать на обязательной диспансеризации населения среди активного работающего слоя граждан и пропаганде спорта и здоровья.