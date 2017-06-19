Доноры в Петербурге за новогодние праздники сдали более 180 литров крови

За несколько дней в новогодние праздники станции переливания крови в Петербурге смогли пополниться 188 литрами крови. В общей сложности, донорами стали 417 человек.

Во время новогодних праздников пациенты местных медицинских учреждений в Санкт-Петербурге обрели надежду на выздоровление. Этому способствовало настоящее «нашествие» доноров. Согласно данным станций переливания крови в Петербурге, сдать биологический материал выявило желание порядка 450 человек, однако донорами смогли стать только 417.

Несмотря на это, желающие пополнили запасы крови на 188 литров, что за короткий период со 2-го по 6-е января является значительным объемом.