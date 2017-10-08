Ученые: Ибупрофен ведет к бесплодию мужчин

Ученые провели ряд исследовательских опытов и были поражены результатами. Оказалось, что препарат ибупрофен может привести к бесплодию у мужчин.

В Дании завершились опыты местных ученых. Исследователи установили связь возникновения бесплодия у мужчин с регулярным употреблением лекарственного препарата, выписываемого специалистами при утолении болей в суставах. Ибупрофен имеет новые побочные негативные эффекты.

Ученые выбрали для проведения опытов мужчин в молодом репродуктивном возрасте. Они разделили их на две равные группы. Одни добровольцы принимали ибупрофен в течение последующих шести недель в умеренной дозе. Другие пропили курс плацебо с нулевым результатом.

Оказалось, что у первой группы мужчин после окончания эксперимента обнаружили изменения в состоянии лютеинизирующего гормона. Его концентрация увеличилась. Это соединение участвует в выработке тестостерона. Он, в свою очередь, влияет на образование сперматозоидов. При снижении уровня тестостеронов риск получить бесплодие увеличивается, поэтому специалисты рекомендуют осторожнее подходить к методам лечения.