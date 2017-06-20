Грызуны разносят геморрагическую лихорадку по Амурской области

За предыдущие 365 дней грызуны в Амурской области принесли вред не только урожаю, но и здоровью социума.

Так лекари выделяют три эпизода заразности геморрагической лихорадкой, один из них оказался трагическим. Геморрагическую лихорадку относят к списку острых лихорадочных заболеваний с вирусной этиологией, она сопровождается поражением сосудов, которые приводят к тромбогеморрагическому синдрому и может передаваться от кровососущих паразитов через водные ресурсы и продукты с сомнительным качеством. С каждым годом в селах и городах увеличивается количество млекопитающих из отряда грызуны. Они являются переносчиками многих смертельных болезней, это не только геморрагическая лихорадка, но и псевдотуберкулез, лептоспироз, глистные инвазии и туляремия.