Росздравнадзор анонсировал контроль процедур с ботоксом. О таких планах рассказал журналистам глава ведомства Михаил Мурашко.

Представители Росздравнадзора подвели итоги прошлого года и наметили новые планы на предстоящий период времени. В частности, глава ведомства считает правильным ужесточить проведение некоторых медицинских и косметологических процедур, а также надзора за правильным исполнением российского законодательства.

Как отметил Михаил Мурашко, занимающего пост руководителя ведомства, под пристальное внимание специалистов Росздравнадзора попадают процедуры, где используется гиалуроновая кислота. Чаще всего такие препараты принято называть ботоксом.

При принятии нового законопроекта, специалисты ведомства намерены делать контрольные закупки разных препаратов на основе ботулоксинов. Также не обойдут вниманием клиники, где оказывают косметологические услуги с их применением. В последнее время возросло количество жалоб от пациентов и клиентов. Многие организации оказывают такие услуги без соответствующего разрешения, а затем у людей возникают осложнения.