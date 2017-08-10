Тобольские жители стали больше доверять электронным сервисам поликлиник

Согласно статистическим данным, количество ежедневных записей через интернет уже превышает показатель 700 человек. Жители Тобольска начали активно пользоваться новой услугой.

Нововведения в Тобольске действуют целый год. Пациенты отдают предпочтение электронным записям по ряду причин. Во-первых, это удобно, можно записаться в любое время и в любом месте. Во-вторых, это колоссальная экономия времени, где четко знаешь, во сколько тебе надо прийти и сколько времени уделяет врач.

В самих поликлиниках существуют электронные медкарты. Информацию из них можно считать с компьютера через Личный кабинет, где высвечивается все данные, вплоть до стоимости медицинских услуг и времени прохождения прививок. Также в них расписывается вся необходимая информация о ребенке.

На данный момент в перечень электронных услуг включаются еще и больничные листы. Все это позволило собрать всю информацию в единое целое и исключить потерю данных из регистратуры, сгруппировать очереди, обеспечить постоянный доступ к медицинским данным. В будущем планируется расширить услуги поликлиники через электронный сервис. Так можно будет вызвать врача, записаться на получение платных услуг, проведение онлайн-приёма пациентов.