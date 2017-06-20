В Псковской области обеспокоены возникшей демографической проблемой

Региональные власти Псковской области решительно занялись возникшей демографической проблемой. Отчет о проделанной работе и запланированных мероприятиях доложил местный глава Государственного комитета по здравоохранению и формации Игорь Потапов.

Как утверждает Игорь Потапов, первым шагом для решения демографического кризиса в Псковской области стоит наладить медицинскую инфраструктуру, в том числе правильно организовать санитарную авиацию.

Известно, что в 2017 году жители Псковской области смогли получить квалифицированную медицинскую помощь непосредственно в регионе посредством введения инновационного оборудования и создания новых центров.

В 2018 году, утверждает Игорь Потапов, подобная работа будет продолжаться. Из регионального бюджета на развитие медицинской сферы выделено шесть миллионов рублей, на которые планируется создать новый перинатальный центр, а также решить вопрос с кадрами.