В Туле на базе Ваныкинской больницы сделают центр медицины катастроф

В Туле на базе больницы скорой помощи имени Ваныкина намерены сделать центр медицины катастроф. Такое решение приняли 8 января во время оперативного совещания правительства.

Новую структуру планируют организовать уже в этом году. Она призвана сократить ожидание ответа оператора "неотложки" и время брибытия бригады медиков. Кроме того, сотрудники центра будут координировать выездные группы, приемные отделения и службы оперативного реагирования.

На этой же платформе создадут консультативный врачебный центр, специалисты которого займутся консультацией пострадавших до прибытия "скорой".

Для ответа на звонки в диспетчерской будет сидеть человек, специально обученный для этой работы. Его задачей станет ввод данных в систему для дальнейшей передачи сигнала. Наладят также автоматический выбор бригад, по вызову направят ту, которая находится ближе всего к месту происшествия. Пациента отправят в лечебное заведение, согласно специфике его травмы - туда, где есть необходимое оборудование и специалисты.