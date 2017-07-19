В Краснодаре врачи помогли больной пневмонией беременной женщине и её ребенку

В Краснодаре врачи помогли беременной женщине, больной пневмонией, и спасли её нерожденного ребенка. Об этом рассказали в краевом Минздраве.

Жительница региона обратилась к медикам в Краевую клиническую больницу №2. Специалисты обнаружили у неё запущенный случай вирусно-бактериальной пневмонии. Заболевание осложнило функционирование почек и привело к острой недостаточности дыхательной системы. На фоне этого возник риск потерять плод.

Доктора из реанимационного, гинекологического, фармакологического и пульмонологического отделения начали интенсивную терапию пациентки. Они прибегли к антибактериальным, дезинтоксикационным и противовирусным мерам. Кроме того, провели переливание крови. Чтобы обеспечить жизнедеятельность, пришлось подключить больную к диализу. Благодаря компетентной и слаженной работе медиков жизнь мамы и малыша удалось спасти. Выздоровевшую женщину выписали, а спустя три недели она благополучно родила.