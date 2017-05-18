Челябинская область стоит на дне демографической ямы

Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев заявил о наблюдаемом в регионе спаде рождаемости и указал, что область «упала до дна демографической ямы». По данным, в 2017 году в Челябинской области зафиксировали около 37 тысяч новорожденных.

Как сообщил Сергей Кремлев, в Челябинской области чаще всего преобладают вторые роды. В первый раз рожать жительницы региона стали реже. Теперь, отметил Кремлев, чаще рожают женщины, уж имеющие ребенка. Если в 2012 году в регионе родились 50 014 новорожденных, то в 2017 году этот показатель значительно снизился до 37 300 детей.

Причины спада рождаемости Кремлев точно не обозначил. Он утверждает, что «рожать некому» и что сейчас женщины не хотят рожать детей из-за невысокого уровня жизни.

Помимо этого стало известно, что в Челябинской области за 2017 год порядка 900 детей были рождены после процедуры ЭКО. На учете по бесплодию в регионе стоят около 3 000 женщин.