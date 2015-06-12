В ОМС для пожилых россиян включили гериатрическую помощь

Фонд обязательного медицинского страхования сообщил, что в тарифы ОМС внесли гериатрическую помощь для пожилых пациентов. С 2018 года в рамках ОМС пожилые россияне смогут получать гериатрическую помощь по профилактике возрастных болезней.

Финансирование гериатрических услуг будет внесено в программу ОМС для пожилых людей. Отмечается, что такие услуги смогут предоставлять в рамках страхования лишь те медицинские учреждения, которые имеют лицензию по специальности «гериатрия».

Минздрав России под понятием «гериатрия» подразумевает оказание медицинских услуг, направленных на профилактику болезней и лечение пожилых людей. Гериатрическая помощь помогает людям пожилого возраста поддерживать способность к самообслуживанию и ведению полноценной жизни.

Помощь от специалистов гериатрии пожилые россияне смогут получить по полису ОМС только в том случае, если они будут иметь диагноз о заболевании старческой астенией.