В Туле дети-сироты могут пройти медобследование абсолютно бесплатно

День открытых дверей организуют в Тульской детской областной клинической больнице 12 января текущего года. Дети-сироты и дети из многодетных семей смогут бесплатно пройти медобследование.

12 января без предварительных записей с 10 утра до двух дня будут принимать такие врачи как, хирург, офтальмолог, кардиолог, невролог, педиатр, психиатр, гинеколог, и другие детские врачи.

При визите к специалисту ребенок должен будет предъявить личную медицинскую карточку, медицинский полис и документы подтверждающие личность, свидетельство о рождении или паспорт и документ, который подтверждает право на льготы.