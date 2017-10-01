Эксперты: Холода приносят с собой отравления угарным газом

Токсикологи просят жителей регионов с меняющимся климатом быть более внимательными и не допускать утечки опасного газа.





Журналисты «Версия Инфо» передают, что ежегодно в холодное время года от отравления угарным газом умирает несколько сотен людей, которые пренебрегли элементарными правилами безопасности и характерными симптомами. Специалисты рекомендуют делать экспертную проверку вентиляции, газовых приборов. Не оставлять машину с включённым аккумулятором в гараже, а также проверять глушитель и выхлопную трубу регулярно. Те, кто отапливают дом газовым генератором, допускают самую грубую ошибку: это устройство не должно находиться в помещении.



Если у кого-то из домашних замечена постоянная сонливость, головокружение, головные боли, тошнота или рвота, или он стал видеть размыто – это признак отравления угарным газом. В этом случае необходимо обратиться к медикам и не заниматься самолечением. Результат таких методов приводит к летальному исходу.