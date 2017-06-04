В Microsoft расшифруют иммунную систему человека

В американской корпорации Microsoft расшифруют иммунную систему человека. В компании начали сотрудничество с научным стартапом.

В США вознамерены составить подробную карту человеческого тела, с помощью которой можно будет отслеживать все патологические изменения в организме людей. Для этого специалисты компании Microsoft совместно со научно-исследовательской разработкой американских ученых намерены осуществить деятельность по распознаванию подобных вредных процессов.

По словам руководителя проекта по расшифровке иммунной системы человека, эксперименты на людях начнутся примерно через год, когда пройдет полноценная подготовка к мероприятиям.

Сообщается, что планируется активно использовать возможность искусственного интеллекта. На теле подопытных распределять специальные чувствительные датчики. Они просканируют все тело пациентов и нарисуют подробную карту иммунной системы человека. С ее помощью врачам станет на порядок легче изучать пациентов и ставить более верный диагноз, а также назначать лечение.