Пациенты из Нижнего Тагила жалуются на холодные палаты

Пациенты из Нижнего Тагила жалуются на холод и ужасные условия проживания в палатах Демидовской больницы. Такие сведения они опубликовали на страницах социальных сетей.

Один из жителей города сообщает, что в помещениях лечебницы настолько холодно, что приходится серьёзно утепляться одеждой. По словам автора, в больнице лечатся много людей преклонного возраста, которым особенно необходимо тепло. Из-за неподобающей обстановки их выздоровление затягивается на долгие месяцы. При этом медицинский персонал получает хорошие отзывы.

Отдельных претензий удостоились стены, находящиеся, по словам очевидца, в ужасном состоянии. Во многих местах на поверхности видны множество трещин и немытые следы крови. Отделка осыпается, а провода свисают. Больные не рискуют убирать их, опасаясь удара током.