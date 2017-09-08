Онколог рассказал о главных порывах в борьбе с раком в 2017 году

Ведущий онколог России, академик РАН, Андрей Каприн рассказал о главных прорывах в борьбе с раковыми заболеваниями в 2017 году. Главным достижением, по мнению эксперта, стала разработка отечественных химиотерапевтических препаратов.

Подводя итоги ушедшего 2017 года, квалифицированный онколог, член Российской Академии Наук, врач Андрей Каприн во время своего интервью поделился главными прорывами в борьбе с онкологическими заболеваниями в 2017 году.

Андрей Каприн отметил, что одним из самых основных достижений российской медицины стало создание собственных препаратов для химиотерапии. Это значительно облегчило участь заказчиков и сэкономило время пациентов.

Кроме того, в России научились индивидуально подходить к каждому больному раком. Среди достижений также можно назвать то, что онкологи больше не привязываются к месту расположения опухоли, а обращают внимание на ее морфологию.