В Омской области 75 млн рублей потратят на закупку эхокардиографов

В 2018 году в 17 поликлиниках Омской области появятся новые кардиографы, на их закупку уже выделили 75 миллионов рублей. С новыми кардиографами медики смогут проводить быстрые обследования детей, сообщили власти области.

Как сообщили власти Омской области, эхокардиографы закупят для того, чтобы дети могли быстро и качественно проходить медицинский осмотр без долгих поездок в разные больницы. Обследования эхокардиографами помогут детям и их родителям в ускоренном темпе получать результаты анализов и собирать данные для поступления в спортивные кружки.

Также, для развития спортивной культуры в области будет увеличено количество медиков по спортмедицине и лечебной физкультуре. 40 новых специалистов до конца 2018 года пройдут обучение и получат профильные методические указания.

Власти отметили, что с новыми эхокардиографами дети будут проходить обследования в своих больницах, расположенных близко к их месту жительства. Если ранее для такого обследования многим приходилось ехать в другой район, то теперь эхокардиограммы можно будет делать в больницах по месту жительства.