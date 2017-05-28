В Пензе бомжи получили на Новый год направления на флюорографию. Также бездомным раздали продукты и теплые вещи.

4 января в Пензе был проведен еще один контрольный рейд социальной службы региона. Специалистами были обследованы места и улицы, где могли находиться люди без определенного места жительства, а также те, кто занимается попрошайничеством.

Всего на обследуемом участке выявлено шесть человек указанных категорий граждан.

Им были розданы продуктовые наборы, одежда, а также направления на флюорографическое обследование. Бродяги имеют возможность переночевать в холодное время года в специальных местах ночного пребывания.

Также социальные работники расспросили таких людей о том, какова причина их бедственного положения и провели профилактическую беседу по пользованию приборами отопления. Бомжи смогли получить листы-памятки с адресами, где они могут ожидать дополнительную помощь.