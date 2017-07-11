В Краснодаре хирурги провели уникальную операцию на руке. Специалисты клинической больницы №1 заменили пациенту лучезапястный сустав.

Правительство Краснодарского края сообщает, что местные хирурги осуществили удачно первую во всем Южном федеральном округе операцию по замене сустава на руке пациента. Она была проведена в стенах клинической больницы №1 не так давно, а сейчас пациент уже выписан и проходит курс реабилитации.

Еще недавно о таких возможностях не было и речи, поскольку больным с подобными проблемами со здоровьем могли предложить малоэффективные способы лечения. Сегодня полностью осуществлен и внедрен новый метод операций, при котором пациенту ставится протез в проблемную часть руки. В клинику обратился 60-летний житель Краснодарского края. Он жаловался на боли в руке и не мог пошевелить конечностями. Медики обнаружили у него разрыв лучезапястного сустава, который удачно пересадили в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в Сочи за 2017 год прошла тысяча операций в больнице №4.