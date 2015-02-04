В Подмосковье на продуктах питания появится новая маркировка по уровню вредности

В Подмосковье областное правительство одобрило инициативу Роспотребнадзора о новой маркировке продуктов питания по степени их вредности. Так, натуральные продукты пометят зеленым цветом, пищу с заменителями сахара и вредными компонентами – желтым, а продукты с «вредным» составом – красной наклейкой.

Как сообщается, такие меры Роспотребнадзор решил принять для противодействия распространения ожирения и сахарного диабета. По данным, четвертая часть жителей Подмосковья уже страдают от ожирения и нуждаются в коррекции питания.

С помощью новых наклеек-маркеров покупатель сможет без труда определить, какие продукты ему стоит покупать, а от каких необходимо отказаться. Следуя рекомендациям медиков и экспертов, человек будет знать, что при повышенном давлении или сахарном диабете продукты с красным маркером покупать нельзя.

Красным цветом эксперты будут помечать товары, которые в своем составе содержат наиболее вредные вещества и сахар. Желтой наклейкой отметят продукты, состав которых менее вреден – в таких продуктах сахар и опасные химикаты будут заменяться аналогами. Зеленая маркировка даст понять покупателю, что продукт полностью безопасен и полезен.