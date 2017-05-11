Медики раскрыли рецепт продолжительной жизни

Медицинские работники научной отрасли исходя из исследований узнали рецепт долгожителей. Так, все дело в артериальном давлении (АД). Согласно интервью экспертов, АД, не зависимо от внешних раздражителей, должно быть относительно стабильным.

Врачи-кардиологи раскрыли секрет долгой и здоровой жизни. Согласно исследованиям проведенным ранее, главным фактором и показателем здоровья человека является его АД. Главным советом кардиологи назвали – контроль его показателей. Этот мониторинг должен происходить и в стрессовых ситуациях, геомагнитных бурях, при морозе и в новогодние праздники.

Такие рекомендации дает член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин. Он уверяет, что оптимальным показателем считается норма 130/85 мм рт.ст., совсем редко 140/90 мм рт.ст. При других показателях нужно обращатся к врачам.