В России чаще станут проверять на онкологию

В России чаще станут проверять жителей страны на наличие онкологических заболеваний. Для этого предусмотрены специальные процедуры по онкоскринингу.

С 2018 году Минздрав вводит новые правила прохождения обязательной диспансеризации населения. Теперь проверка на наличие смертельно опасных заболеваний будет проходить чаще, чем раньше.

Онкоскрининг позволяет выявить у пациентов признаки возможного заболевания на более ранней стадии. Если у медиков возникнут подозрения, то россияне будут отправляться на дополнительные обследования. Врачи предусматривают проведение углубленного исследования при высоком давлении, избыточном весе, при повышении показателя ПСА, а также при симптомах рака кишки.

Для женщин предусмотрена бесплатная маммография в возрасте 39-51 год. У мужчин снимут показатели работы сердца с 35 лет. Женщины смогут проверить свой «мотор» на регулярной основе с 45 лет.

Для этого страховые компании предупредят заранее граждан России о предстоящих мероприятиях по месту жительства по средствам СМС-сообщений или электронных писем.