В Сочи хирурги больницы №4 провели 1000 операций в 2017 году. О такой статистике рассказали в администрации Краснодарского края.

Незадолго до Нового года в сочинской больнице №4 хирурги-травматологи смогли удачно провести еще одну операцию. Она стала юбилейной в стенах медицинского центра за прошедший год.

Сообщается, что в реанимационное отделение поступил с многочисленными серьезными травмами молодой мужчина. Он пострадал в дорожной аварии. Медики отметили, что у него были переломы конечностей, разрыв внутренних органов, кровотечение, а также сломана часть позвоночника. Благодаря своевременному вмешательству профессиональных хирургов все ужасные последствия удалось предотвратить и у парня есть хорошие шансы на выздоровление.

Для оказания подобной квалифицированной помощи в пределах всех федеральных трасс Краснодарского края были созданы травмпункты. Один из них располагается в городе-курорте Сочи.