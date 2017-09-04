В домах для престарелых обяжут пенсионеров проходить вакцинацию от гриппа

В США наступил сезон гриппа. Из-за этого врачи рекомендуют в домах для престарелых усилить меры предосторожности и делать во всем мире пенсионерам прививки от гриппа. Такую же вакцинацию должны проходить все сотрудники домов для престарелых.

Нововведение может вступить в силу уже с 10 января по всей территории США. Медики рекомендуют придерживаться такой вакцинации и в других странах. Согласно проведённому опросу пенсионеров в возрасте от 50 лет, более 78% респондентов согласились сделать прививки против гриппа, но при условии, что такие же сделают сотрудники домов для престарелых.

Стоит отметить, что в США нет обязательной прививки от гриппа. Медики предварительно спрашивают пожилых людей и ничего не делают без их согласия. Теперь же, когда эпидемия идёт полным ходом, врачи обязали каждого пожилого сделать прививку. По их мнению, это позволит в короткие сроки снизить численность больных. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила такую инициативу. Это в свою очередь в дальнейшем будет способствовать уменьшению площади распространения вируса гриппа. В конце февраля Британия и Франция могут также начать процедуру вакцинации в домах для престарелых.