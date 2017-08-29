Лихорадка Денге и малярия завезены туристами в Новосибирскую область

Более десяти туристов вернулись на Родину с лихорадкой Денге. До пяти человек привезли малярию. Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.

"Переносчики смертельных болезней успели побывать в таких странах, как: Тайланд, Замбия, Габон, Уганда, Египет. При рассмотрении путешествий за пределы РФ, настоятельно рекомендуется проконсультироваться в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области и у турфирм, предоставляющих путевки об эпидемиологической ситуации в стране, которую собираетесь посетить»,- рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме этого, сотрудники ведомства порекомендовали принимать в рацион ту еду, в надежности которой гражданин уверен, т.е не приобретать продукты питания на стихийных рынках и не принимать в пищу сырую рыбу и мясо. Воду разрешается пить только бутилированную либо предварительно кипяченую. Настоятельно рекомендуется по возможности избегать укусов насекомых.