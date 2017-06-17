Капремонт роддома в Усолье-Сибирском завершится в 2018 году. Об этом рассказали в администрации Иркутской области.

Стали известны сроки окончания всех работ по капитальному ремонту здания родильного дома города Усолье-Сибирское Иркутской области. Специалисты предполагают, что его удастся полностью сдать в эксплуатацию в текущем году.

В настоящее время работы завершены примерно наполовину. Первый этап реконструкции включал в себя ремонт кровли и фасада здания, а также замене основных канализационных систем, выполнены работы по водоотведению. Заменены входные двери и сооружены пандусы для людей с ограниченными возможностями и молодых родителей.

Во второй части капремонта планируется сделать отделку помещений, заменить оконные проемы, противопожарную систему и установить видеокамеры. На это потребуется еще 43 миллиона рублей. Средства уже выделены областным правительством и готовы осваиваться.