В Свердловской области забраковали новогодние подарки для детей. Об итогах предпраздничных рейдов рассказали специалисты Роспотребнадзора по региону.

Перед новогодними праздниками прошли ряд профилактических мероприятий по выявлению товаров ненадлежащего качества. Упор работниками Роспотребнадзора на этот раз делался на наборы сладостей, предназначенных для детей младшего возраста.

Выяснилось, что почти треть всех проверенных комплектов конфет не прошли в необходимой мере проверки. Специалисты нашли массу нарушений по маркировке товара, у многих продавцов отсутствовали документы на новогодние подарки. Эти документы должны подтверждать качество и безопасность указанного товара, поэтому требования в большинстве случаев выполнены не были.

Сообщается, что при проведении 22 мероприятий на территории Свердловской области Роспотребнадзор нашел различные нарушения в пятнадцати торговых точках. Были составлены протоколы, согласно законодательству. Теперь владельцы заведений заплатят штрафы на общую сумму более ста тысяч рублей.