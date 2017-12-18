Кардиологи советуют не переедать в праздники

В период новогодних праздников по традиции принято готовить много и вкусно. По этой причине кардиологи дают совет не переедать и ограничивать себя в спиртном, чтобы избежать возможных проблем с сердцем.

Информационное агентство VistaNews сообщает, какие меры нужно предпринимать, чтобы после новогодних праздников не попасть в больницу с сердечными сбоями. Ссылаясь на опытных кардиологов, издание подчеркивает, что в этот период особенно важно следить за своим рационом и не нагуливать себе аппетит специально. Также советуется не делать себе освобождения от физических нагрузок, однако заниматься ими умеренно.

Врач Владимир Хорошев отмечает, что главной проблемой застолья всегда были переедание и пьянство. Между тем, эти понятия очень тесно переплетены между собой в этой теме. Специалист отмечает, что, подвыпив, люди уже не так тщательно пережевывают пищу. Чем хуже они это делают, тем больше воздуха вместе с ней попадает в желудок. Он заполняет газовый пузырь, и тот начинает давить на диафрагму, которая, соответственно, подпирает сердце, находящееся сверху. Вместе с тем сосуды, которые перекачивают кровь у этого жизненно важного органа, также находятся в невыгодном положении. По этой причине у человека может случиться сердечный приступ.