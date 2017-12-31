В Новогоднюю ночь жители Ростова чаще всего вызывали "скорую" из-за отравления алкоголем

В Новогоднюю ночь жители Ростова чаще всего вызывали бригады "скорой помощи" по причине отравления алкоголем. Такую статистику обнародовала администрация города.

За первые сутки 2018 года медики более 2,3 тысяч раз отправлялись на выезды. При этом около 600 случаев стали экстренными. Из всего количества примерно 20% больных страдали алкогольным опьянением и вегето-сосудистой дистонией. Госпитализация потребовалась 501 пациенту. 265 раз за день специалисты отправлялись по адресам, где произошли несчастные случаи. 30 жертв инцидентов доставили в стационар.

Надежда Левицкая, руководитель ростовского управления охраны здоровья, сообщила, что медицинские службы продолжают работать в усиленном режиме. Они готовы прибыть к жителю города и помочь ему в сжатые сроки. Однако начальник призвала горожан не нарушать правила безопасности, чтобы сократить риск травм.