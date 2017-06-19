4 января трезвым ростовчанам предлагают сдать кровь в рамках ежегодной донорской акции "С Новым годом, Служба крови". Такую информацию Минздрав распространяют через городские СМИ.

Мероприятие организовано при поддержке Областной станции переливания. Его целью является пополнение банков крови в период зимних праздников. Специалисты будут принимать тромбоциты и цельную кровь. Особенно ценными станут носители отрицательного резус-фактора. Организаторы отмечают, что плазму принимать не собираются.

Участники должны избежать употребления алкоголя и жирных видов пищи хотя бы за два дня до сдачи. Желающие могут приходить с 8 до 13 часов на Станцию в 71-м здании на улице Ченцова. Всех доноров обещают наградить приятными подарками лично от Деда Мороза и Снегурочки.