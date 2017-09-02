Спрос россиян на средства от похмелья в новогодние праздники возрастает

В новогодние праздники россияне активно скупают средства от похмелья. Подобная тенденция наблюдается в это время последние несколько лет.

Согласно неофициальной статистике, именно в период новогодних праздников спрос на медикаменты от похмелья взрастает в геометрической прогрессии. Так, если говорить за 2016 год, то количество проданных упаковок за декабрь значительно превысило общее количество за предыдущие 11 месяцев. Это может говорить только о том, что россияне заботятся о собственном самочувствии после бурных празднеств. Однако, официальных статистических данных пока не имеется.

Сведения о повышенном спросе на средства от похмелья стали доступны со слов продавцов в аптеках и самих покупателей.

К тому же, известно, что в 2017 году общее число упаковок, приобретенных россиянами, несколько снизилось по сравнению с предыдущими годами. Антиалкогольная политика министерства здравоохранения постепенно дает свои результаты.