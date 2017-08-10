Малышева посоветовала средство от похмелья

Елена Малышева, медик и ведущая телепрограммы "Жить Здорово", посоветовала средство для избавления от похмелья после новогодних гуляний. Своими знаниями она поделилась во время одного из интервью.

По словам Елены Малышевой, причиной "похмельного синдрома" является отравление алкоголем, при котором человеческая печень не успевает расщеплять продукты распада. Так как этанол можно считать ядом, избавляться от него нужно аналогичным образом.

Первым делом врач советует принять аспирин, который становится своеобразным антидотом против симптомов - избавляет организм от головной боли и головокружения. Затем в домашних условиях рекомендуется обильно употреблять жидкость - воду или солевые растворы. Елена Малышева подчеркнула, что в случае отсутствия положительных изменений больному необходимо отправиться в лечебное заведение, где доктора введут стабилизирующие препараты внутривенно.