Боец Конор Макгрегор болеет свиным гриппом

Ирландский спортивный боец Конор Макгрегор заболел свиным гриппом в конце декабря. Об этом он сообщил через свой аккаунт в Instagram.

Спортсмен поделился с подписчиками в социальной сети, что ушедший год был очень тяжелым для него в физическом и моральном аспектах. Ситуацию осложнил тот факт, что он вместе с некоторыми членами своей семьи заразились инфекционным заболеванием накануне новогодних праздников. Из-за недуга и необходимого лечения все торжественные мероприятия на этот период пришлось отменить. К счастью, он сам и родственники постепенно выздоравливают.

У Коннора Макгрегора медики диагностировали штамм вируса H3N2, который также называют австралийским. Знаменитость добавил, что никогда не путешествовал в Австралию. Он подчеркнул, что желает оставить инфекцию и многие другие негативные явления в ушедшем году, сохранив лишь хорошие впечатления.