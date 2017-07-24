Хирурги Краснодара удалили на голове пациента огромную опухоль

Накануне Нового года хирурги клинической больницы №1 в Краснодаре удалили огромную опухоль, выросшую на голове пациента. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МОЗ.

Незадолго до праздника к врачам обратился 55-летний мужчина, проживающий в Афипском районе. Он запустил недуг, из-за чего новообразование расширилось до площади в 22 квадратных сантиметра. Оно распространилось на височную, теменную и лобную части, а также структуры левого века.

В процессе операции медики прибегли к нескольким этапам. Первым делом они избавились от опухоли и поврежденной части теменной кости. Затем реконструировали мягкие ткани. Заключительным этапом стало избавление от опухшей части на орбите левого глаза. Операция прошла успешно - участки, трансплантированные с брюшной полости и бедра, прижились. Доктора подчеркивают, что подобные образования не грозят метастазами.

В работе участвовали четыре медицинские бригады. Сейчас они следят за восстановлением больного и готовятся выписать его в скором времени.