Ростуризм призывает туроператоров предупреждать о лихорадке Денге в Азии

Ростуризм призывает туристических операторов предупреждать путешественников, собравшихся посетить Азию, о свирепствующей в регионе лихорадке Денге. Такое сообщение ведомство опубликовало на своём сайте 1 января.

Представители госструктуры попросили компании предоставлять туристам информацию об эпидемиях, которые зафиксированы в странах с тропическим и субтропическим климатом. В частности, это касается Юго-Восточной Азии. Ссылаясь на информацию от Роспотребнадзора, они сообщают о существенном повышении случаев заболевания Денге за 10-15 лет. Вспышки лихорадки обнаружены в Индонезии, Таиланде и Вьетнаме. Сейчас инфекция поразила регионы Шри-Ланки. Эпидемиологическую угрозу объявили в 10 округах из 25 существующих.

При этом юго-восточное направление пользуется широким спросом среди россиян. Как результат, эксперты отмечают увеличение больных Денге, прибывших из-за границы. В 2017 году к ноябрю в России зарегистрировали 152 таких случая.