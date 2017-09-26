Роспотребнадзор рассказал о жалобах россиян на медуслуги

Роспотребнадзор рассказал о жалобах россиян на медицинские услуги. Чаще всего жители России недовольны косметологами.

Выяснилось, какие сферы здравоохранения в части оказания платных услуг в России подлежат наибольшему неудовлетворению со стороны потребителей. Клиенты частных медицинских учреждений остаются недовольными косметологией. К специалистам Роспотребнадзора подобные жалобы на компании, работающие в сфере красоты и здоровья, присылаются около 60 процентов писем.

Люди выражают серьезную озабоченность качеством предоставляемых услуг за довольно большие деньги. У многих компаний присутствует элемент навязывания ненужных процедур и операций. У некоторых салонов отсутствует разрешение на занятие медицинской деятельностью, а препараты, которые они используют в своей работе не проходят по стандартам качества. У многих клиентов после их использования возникают аллергические реакции.

Также недовольными остались медуслугами стоматологических клиник. Некоторые граждане требуют сделать перерасчет стоимости услуг и оплатить ущерб.