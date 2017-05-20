Мастер-классы для детей проведут в клиниках Москвы с 2 по 6 января

Творческие мастер-классы для малышей будут проведены в московских клиниках со второго по шестое января текущего года. Об этом сообщили в депертаменте культуры столицы.

В четырех клиниках проведут творческие мастер классы для совсем юных пациентов со второго по шестое января этого года. Отмечено, что мастер-калассы будут проходить в Морозовской детской городской клинике, Детсткой клинике Святого Владимира, Московском научно-практическом центре наркологиии, и Научном- практическом центре психологического здоовья детей и подростков.

Мероприятия будут проводиться кадый день, вплоть до самого Рождества текущего года.

Ранее стало известно, что со 2 по 8 января в 168 библиотеках Москвы пройдут бесплатные новогодние программы.