В Башкирии назвали убивающие больше всего людей болезни
Росстат назвал заболевания, которые убивают больше всего жителей Республики Башкортостан. Эти данные опубликовало издание VistaNews.
Специалисты изучили данные, зафиксированные до декабря текущего года. Согласно обнародованной статистике, в регионе официально зарегистрировали 46 167 случаев летального исхода в результате болезни. Чаще всего люди погибают от сердечно-сосудистых недугов. На долю различных новообразований приходится 6539 погибших, нарушений дыхательных органов - 2447, болезни пищеварительной системы - 2068. Ещё 778 случаев произошли из-за болезней, связанных с паразитами.
Эксперты посчитали, что на тысячу человек в Башкирии в среднем приходится 202 смерти, которые спровоцировали недуги онкологического характера. Наименьший процент составляют проблемы со здоровьем, которые не связанные с заболеваниями, например - автокатастрофы или алкогольное отравление.