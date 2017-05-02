В детской областной больнице Орла установили имитаторы ходьбы

28 декабря в детской областной больнице Орла установили два имитатора ходьбы. Об этом объявили в пресс-службе учреждения.

Многофункциональные тренажеры "Имитрон" доставили в НКМЦ имени Кругловой, в качестве новогоднего подарка от предприятия "Главпродукт". Устройства предназначено, преимущественно, для восстановления активности нижних конечностей и тренировку передвижения. Они дают возможность зафиксироваться в вертикальном положении и отрабатывать движения с участием рук и ног, характерные для ходьбы в нормальном режиме. Основной действующий механизм заключён в элементах, служащих опорой для ступней.

Представители клиники отметили, что имитатор можно использовать для реабилитации на любом этапе. Занятия на "Имитроне" пассивно развивают суставы и мышцы на ногах, плечевом поясе, руках, таза, живота и спины. Такие упражнения очень помогают при параличах и парезах с мышечными контрактурами. Они также полезны детям с отклонениями двигательного аппарата.