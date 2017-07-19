Роспотребнадзор посоветовал, как правильно встречать Новый год. В ведомстве опубликовали необходимые рекомендации.

В России дали советы всем жителям страны в преддверии новогодней ночи. Специалисты сделали акцент на праздничной еде и ее правильному употреблению без риска для здоровья.

По словам экспертов Роспотребнадзора, не нужно нарушать правила распорядка дня в еде. Это необходимо для того, чтобы не переедать в новогоднюю ночь. Хозяйкам предложено отказаться от большого количества вредных салатов. Диетологи считают, что приправленные майонезом или сметаной закуски не стоит хранить больше суток в холодильниках, чтобы не накапливать отравляющих веществ в своем составе.

По словам специалистов российского ведомства, не нужно запивать пищу газированными напитками. Все это ведет к вздутию живота и грозит последствиями. Алкоголь можно употреблять только умеренными дозами. Вредны также длительные застолья за просмотром телевизоров в сидячем положении.