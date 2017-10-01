В США мать девочки-трангендера организовала продажу детских силиконовых пенисов

В США мать, воспитывающая девочку-трансгендера, организовала продажу маленьких силиконовых пенисов для детей с похожими проблемами. Так написали в издании The Mirror.

В магазине Сары Дейсач продаются "экстрамаленькие" мужские гениталии, предназначенные для ребят возрастом до пяти лет. Производство необычных товаров она решила открыть, чтобы помочь адаптироваться дочери, которая осознаёт себя мальчиком. Искусственные половые органы имитируют настоящие и помогают трансгендерам легче справляться со своим душевным состоянием.

Помимо прочего, Сара Дейсач предлагает клиентам устройство, которое позволит людям, родившимся женщинами, мочиться стоя. Приспособления можно постоянно носить в режиме готовности. Их стоимость расположена в диапазоне 20-55 долларов.

Многие пользователи социальных сетей отрицательно восприняли подобную инициативу.