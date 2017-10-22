Американские медики рассказали об извлечённых из влагалищ предметах

Американские медики поделились перечнем странных предметов, которые извлекли из влагалищ пациенток. Такой информацией они поделились с местными СМИ.

В рейтинге инородных тел содержатся велосипедные стоп-сигналы, смартфоны, денежные купюры. Врачей поразили также кусок душистого мыла и дезодорант. Некоторым пришлось помогать женщинам избавиться от колец для пенисов, силиконовых шариков, губок, игрушечных волшебных палочек и сладостей. Нередки случаи, когда внутри женского интимного органа оказываются презервативы, тампоны и диафрагмы.

Гинекологи предупреждают, что в случае аналогичной проблемы представителям прекрасного пола стоит оперативно обратиться за медицинской помощью. Вполне вероятно, что может потребоваться хирургическое вмешательство.