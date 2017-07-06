В России геи заражаются ВИЧ чаще проституток

Геи обошли путан в списке слоёв населения, которые чаще всего заражаются ВИЧ. Так свидетельствуют данные федерального центра СПИД.

Специалисты провели исследование среди 3744 человек. Как показала статистика, больше всего инфицированных вирусом иммунного дефицита приходится на наркоманов. Во всех регионах на их долю тех, кто вводит наркотические вещества внутривенно, приходится более 50% всех случаев заражения. Такая ситуация наблюдается среди жителей Санкт-Петербурга и Красноярска Выше всего показатель в Кемерово - 75,5%.

Эксперты выяснили, что в среднем по Российской Федерации 15,5% гомосексуалистов имеют в организме ВИЧ. В Санкт-Петербурге цифра достигает 22%. Они рискуют заразиться чаще, чем работницы интимной сферы. Среди последних в Екатеринбурге носителями инфекции являются 14,2% представительниц профессии, в Перми - 15%, в Красноярске - 5,4%, в Петербурге - 2,3%.