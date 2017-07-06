Роспотребнадзор советует не покупать содержащие этанол сладости

Роспотребнадзор советует не покупать детям сладости, содержащие в составе более 0,5% этилового спирта. Такая рекомендация размещена на сайте ведомства.

Специалисты призывают россиян избегать зефира, галет, пастилы и других сладких продуктов, которые содержат аллергены. Среди такими признаны ядра косточек абрикоса и арахис.

По мнению экспертов, стоит выбирать наборы, которые содержат минимальное количество консервантов, гомо-жиров, масел и других химических добавок. Они подчеркнули, что карамель, даже леденцовая, не считается полезным продуктом для детского организма. Согласно совету сотрудников организации, лучше всего дарить выпечку, конфеты, зефир или пастилу. Для детей с проблемами ЖКТ медики настоятельно рекомендуют употреблять галеты, низкая калорийность которых подойдёт для диеты.